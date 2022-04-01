Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

01.04.2022 14:34
Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, İzmit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik/İHA)

Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika


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