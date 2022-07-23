Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor

Kocaeli'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bölgeye arazi şartları dolayısı ile helikopter de istenildiği öğrenildi.

Yangın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alan tutuşarak alevlere teslim oldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin arazide ilerlemekte zorlandığı bölgeye yangın söndürme helikopterinin de istenildiği öğrenildi.

Yangına müdahale sürüyor. - KOCAELİ