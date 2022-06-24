Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de ortay çıkan hortum büyük korku yarattı - Son Dakika

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