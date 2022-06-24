Kandıra Cebeci Sahili'nde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kaynak: İHA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de ortay çıkan hortum büyük korku yarattı - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.