Kocaeli'de oto galeride silahlı çatışma: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de oto galeride silahlı çatışma: 2 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de oto galeride silahlı çatışma: 2 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto galeriye otomobili ile gelerek ateş eden şahıs ile galeri sahipleri arasında çatışma çıktı.

Kocaeli'de oto galeride silahlı çatışma: 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto galeriye otomobili ile gelerek ateş eden şahıs ile galeri sahipleri arasında çatışma çıktı. Yaralananın olmadığı olayda saldırgan aracını bırakarak kaçtı.


Olay, öğle saatlerinde Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeride meydana gelendi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki oto galeriye otomobili ile gelen Adem A. isimli şahıs, yanında getirdiği tabanca ile iş yerine ateş etmeye başladı. Açılan ateş üzerine paniğe kapılan iş yeri sahipleri Hasan T. ve Hüseyin T. adlı kardeşlerin pompalı tüfekle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı çatışmada iş yerinde maddi hasar meydana gelirken saldırgan ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.


Çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında iş yeri sahipleri gözaltına alınırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyete götürülen iş yeri sahipleri ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:32 Kaynak: İHA
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