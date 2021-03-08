Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto tamirhanesindeki yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Martı Sokak'ta bir oto tamir atölyesinden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.
İş yerindeki trafodan kaynaklandığı belirlenen yangında bina, kısa sürede alev ve yoğun dumanla kaplandı.
İtfaiye ekipleri, alüminyum kepenklerini motorlu testereyle kesip iş yerine girerek yangına müdahalede bulundu.
Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, iş yeri çalışanları ise onarım için servise getirilen otomobilleri binadan çıkarttı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de oto tamir atölyesinde yangın - Son Dakika