Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı - Son Dakika
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Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

11.06.2022 10:46

Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı Kursiyer kadınların içerisinde bulunduğu midibüs şarampole yuvarlandı Kocaeli'de kontrolden çıkan midibüsün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

Kursiyer kadınların içerisinde bulunduğu midibüs şarampole yuvarlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de kontrolden çıkan midibüsün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Midibüsün, İznik'e geziye giden çini kursu kadın kursiyerlerini taşıdığı öğrenildi.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Akçat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 K 3283 plakalı midibüs, yağmur sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, midibüsün gezi için İznik'e doğru seyir halinde olduğu ve çini kursu kadın kursiyerlerini taşıdığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı
Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geziye giderken dehşeti yaşadılar: 17 yaralı - Son Dakika

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