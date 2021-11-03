Kocaeli'de otobüs şoföründen görme engelli yolcu için örnek davranış - Son Dakika

Kocaeli'de görme engelli yolcunun araca iniş-binişine yardım eden halk otobüsü şoförü, örnek davranışıyla takdir topladı.

İzmit-Derince hattında görevli S.S. 5 No'lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Kooperatifi şoförlerinden Hakan Akdeniz (38), güzergahında seyir halindeyken İzmit Orduevi mevkisinde yolcu almak için durağa yaklaştı.

Bu sırada durakta tek başına olan engelli kişinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek istediğini söylemesi üzerine, şoför Akdeniz araçtan inerek görme engelli yolcunun otobüse binmesine yardımcı oldu.

Daha sonra yolcularını duraklardan alarak Derince istikametine giden Akdeniz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğinde durağa yanaştı.

Şoför Akdeniz, sürücü koltuğundan kalkıp araçtan inmesine yardım ettiği görme engelli yolcunun güvenle yolun karşısına geçmesini de sağladı.

Bu sırada otobüste bulunan yolcular, şoförü örnek davranışı dolayısıyla tebrik etti.

Yaşananlar ise otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.

Şoför Hakan Akdeniz, yaptığı açıklamada, "Önemli olan insanlık. Ben yapmam gerekeni yaptım." ifadelerini kullandı.