Kocaeli'de otobüs ve tramvaydaki yolculardan Büyük Önder Atatürk'e saygı duruşu - Son Dakika

Otobüs ve tramvaydaki yolcular da ayağa kalkarak 1 dakikalık saygı duruşuna katıldı.

Ata'ya saygı göstermek amacıyla otobüs ve tramvaydan inen vatman ve şoförler, saygı duruşunda bulundu.

Seyir halindeki vatman ve şoförler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında saat 09.05'te çalan sirenlerle otobüs ve tramvayları durdurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde farkındalık oluşturdu.

Kocaeli 'de, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında otobüs ve tramvaylardaki yolcular saygı duruşunda bulundu.

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