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Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı.

Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı.


Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında tanker ile çarpışan özel halk otobüsü yan yattı. Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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