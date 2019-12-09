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Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 20'ye yakın yaralı
6 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi otogar sapağında özel halk otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20'e yakın kişi yaralandı.
Kaza 12.00 sıralarında İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında tanker ile çarpışan özel halk otobüsü yan yattı. Yan yatan otobüs içerisinde bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 20'ye yakın kişi yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. - KOCAELİ
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