Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimler kapsamında, şüphe üzerine bir otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 8 Pakistan ve 6 Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında sahte kimlik ve ikamet belgesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüse el koyan ekipler, aracın şoförü ile muavini gözaltına aldı.

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