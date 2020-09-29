Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otobüste Pakistan ve Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimler kapsamında, şüphe üzerine bir otobüs durduruldu.

Otobüste yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan 8 Pakistan ve 6 Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üst aramasında sahte kimlik ve ikamet belgesi ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüse el koyan ekipler, aracın şoförü ile muavini gözaltına aldı.

Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Otoyolu, Afganistan, Pakistan, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi         
22:22
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış         
10:43
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
08:17
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 05:42:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüste 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei