Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden şahıs serbest kaldı! İfadesi de olay kadar skandal - Son Dakika

Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden şahıs serbest kaldı! İfadesi de olay kadar skandal

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:05

Kocaeli'de bir otobüste seyahat eden kadına giydiği çarşaf yüzünden hakaret eden M.D.G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay sonrasında şikayetçi olan kadın yolcu N.T., polise başvurarak şikayette bulundu. M.D.G. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldı.

Kocaeli'de otobüste yolculuk eden kadına giydiği çarşaf yüzünden hakaret eden ve gözaltına alınan M.D.G., ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen şahıs, ardından da tartışmanın yaşandığını belirtti.

"PEÇENİ DE AL GİT"

İki gün önce Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana gelen olayda M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi. Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu.

İFADESİ DE SKANDAL: SURİYELİ SANDIM

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

SERBEST KALDI

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Umuttepe, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden şahıs serbest kaldı! İfadesi de olay kadar skandal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüste çarşaflı kadına hakaret eden şahıs serbest kaldı! İfadesi de olay kadar skandal - Son Dakika
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