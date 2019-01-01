Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Kocaeli'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolundan İzmit yönüne giden Doğanay Bakırtaş'ın (55) kullandığı 41 BA 110 plakalı otomobil, Karagöllü köyü yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyle eşi Lale Bakırtaş'ı ilk müdahalenin ardından, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü Doğanay Bakırtaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki Lale Bakırtaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakırtaş çiftinin Kefken'deki yazlıklarından İzmit'e gittikleri, daha önce kalp rahatsızlığı bulunan Doğanay Bakırtaş'a stent takıldığı öğrenildi.

Doğanay Bakırtaş'ın kalp krizi geçirerek kaza yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:07 Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa
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