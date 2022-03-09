Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

09.03.2022 10:37

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı Kocaeli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 41 BU 460 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle ağaca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü A.V. ve yolcu olarak H.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin ön camından yola dökülen cam parçaları ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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