Kocaeli'de otomobil bariyere çarparak devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kirazpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde M.A. idaresindeki 34 AE 2780 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarparak devrildi.

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu