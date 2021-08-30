Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kirazpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde M.A. idaresindeki 34 AE 2780 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobil bariyere çarparak devrildi: 6 yaralı - Son Dakika