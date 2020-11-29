Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

29.11.2020 21:20
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol ayrımındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol ayrımındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan K. idaresindeki 34 PLV 57 plakalı Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bariyerlere saplanan otomobil ise, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

Otomobil, Kocaeli, İzmit, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika


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