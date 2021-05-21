Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün kızı, babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen E.T. yönetimindeki 06 FKC 07 plakalı otomobil bariyere çarptı.

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