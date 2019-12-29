Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Gebze ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Latif Yazıcıoğlu (35) idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Latif Yazıcıoğlu ve yanındaki Saffet Coşkun (33) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yazıcıoğlu ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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