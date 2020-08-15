Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulavarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus D. idaresindeki 41AEK 460 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Yunus D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Yunus D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ