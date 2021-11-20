Kocaeli'de otomobil çarpması sonucu ölen yaşlı adam defnedildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren yaşlı adam toprağa verildi.

Güzeller Mahallesi Kavak Caddesi'nde iki gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu vefat eden Kerim Yiğit (71), ailesi tarafından hastane morgundan alındı.

Yiğit, İlyasbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Yiğit'in yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.