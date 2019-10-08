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Kocaeli'de otomobil çetesi çökertildi

1 saat önce

Kocaeli'de otomobil çetesi çökertildiKocaeli, İstanbul ve Sakarya'da 2017 yılından bu yana 42 otomobili çalan 11 kişilik çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi.

Kocaeli'de otomobil çetesi çökertildi

Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da 2017 yılından bu yana 42 otomobili çalan 11 kişilik çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi.

Halk arasında kuş grubu olarak tanınan eski model otomobilleri Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da çalarak şase numarasını değiştirip tekrar satan çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi. 2017 yılından bu yana araçlarının çalındığına dair başvuru yapan 42 kişi ile kendisine çalıntı araç satıldığı yönünde başvuran 23 kişiden oluşan toplam 65 şikayeti değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çete üyelerini tespit etmek için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin kullandığı araçları takibe alan ekipler, çete lideri olduğu belirlenen V.K.(25) ile kardeşi M.A.K.(23), A.K.B.(22), H.Ç.(26), M.B.(25), S.K.(23), H.T.(23), E.K.(25), G.T.(24), M.U.(21), ve M.Ü.'nün (22) kimliklerini belirledi. Her birinin oto hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen zanlıların, başka bir suçtan 6 ay önce cezaevine giren çete lideri V.K. tarafından cezaevinden gönderilen haberlerle yönetildiği belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Tüm çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, çete lideri V.K.'nın cezaevinden izne çıkacağı 4 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. Cezaevinden çıkan V.K. ile birlikte onu karşılamaya gelen kardeşi M.A.K. ve G.T. ile M.U. cezaevi kapısında gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar ile A.K.B., H.Ç., M.B., S.K., H.T. ve M.Ü İstanbul'da, E.K. ise Rize'de gözaltına alındı.

42 OTOMOBİL BULUNDU

Çalıntı araçları da bulmak için çalışma başlatan ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'dan çalınan 42 otomobilin tamamını bularak sahiplerine teslim etti. Araçlarını teslim alan vatandaşlar polislere teşekkür etti.

Kocaeli'de otomobil çetesi çökertildi

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:46 Kaynak: DHA
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