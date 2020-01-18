Kocaeli'de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'de otomobil demir bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 karayolu Barış Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa G. idaresindeki 06 DN 2344 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa G. ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mustafa G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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