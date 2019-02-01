Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobil Dereye Devrildi: 3 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Dereye Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Otomobil Dereye Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesi Ahmediye yolu üzerinde A.D. idaresindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye devrildi.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Kaza yaralanan sürücü ve otomobildeki D.D. ile Ü.Y, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından sedyeyle ambulansa taşındı.


Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü A.D. ile D.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA

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