Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

9 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kartepe yönüne seyreden Asaf Saner (57) idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları nedeniyle yükseltilen bankete çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Saner ile eşi Ayten Saner, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada hafif şekilde yaralanan Ayten Saner'e ise sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:10 Kaynak: AA
Başiskele, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı Oyuncu Andrew Hall, Hayatını Kaybetti Kazada Yaralanan Kadın, Ölen Eşinin Cansız Bedeninin Yanında Çaresizce Ağladı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]