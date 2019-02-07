Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı İddiası

Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeki bir otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İnönü Mahallesi'nde 34 MEK 57 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, otomobili çekici yardımıyla çaldıklarını tespit ettiği A.U. (40) ile M.D'yi (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin otomobili hurdacıya sattıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37 Kaynak: AA

İnönü mahallesi, Gebze, Kocaeli, Güncel
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