Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gölcük ilçesinde otomobil hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler F.S ve O.S'yi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıntı araçla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
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