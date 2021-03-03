Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri sırasında benzer suçlardan 35 kaydının olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen A.K. polis ekiplerince İstanbul 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 24 Şubat Çarşamba günü meydana gelen otomobil hırsızlığının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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