Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı
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Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de, geçen hafta sonu gerçekleşen otomobil hırsızlığı olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de, geçen hafta sonu gerçekleşen otomobil hırsızlığı olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Kasım Cumartesi günü 4 ayrı otomobil hırsızlığı ve 1 araçtan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin kimliğini ve yerini tespit eden ekipler, 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.O, S.O, B.D. ve H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sırasında şüphelilerden A.O'nun 21, S.O'nun 13, B.D'nin 31 ve H.O'nun ise 24 suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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