Kocaeli'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2020'de ilçeden bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı gerçekleştiren H.İ.U'yu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, çoğunluğu hırsızlık suçundan 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin 25 Eylül 2020'de İstanbul'da da bir otomobil hırsızlığı yaptığını belirlendi.

Çalınan aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.