Kocaeli'de otomobil ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müjdat Kazanfer'in kullandığı 41 SK 820 plakalı otomobil ile Mahmut Tarı yönetimindeki 41 GM 796 plakalı cip, Turgut Özal Caddesi ile Dicle Caddesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü Müjdat Kazanfer, eşi Songül, çocukları Mert Yağız ve Melek Kazanfer ile diğer sürücü Mahmut Tarı yaralandı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını öğrenildi.