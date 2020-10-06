Kocaeli'de otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1966 Sokak ile Gençlik Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ulan kazada bir kişi araç içinde sıkıştı itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaralı Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan subaşı yönetimindeki 41 UP 692 plakalı Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Vural Sayılgan yönetimindeki 41 UA 078 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü aracı içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkartılan Vural Sayılgan, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.