Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çayırova Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Mertcan Satır yönetimindeki 35 UEA 79 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yusuf Polat'ın kullandığı 35 DA 0128 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve minibüsteki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ardından hastanelere kaldırıldı.