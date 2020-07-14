Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

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