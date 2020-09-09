Kocaeli'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 işçi yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi Gümrük Kavşağı mevkisinde, Küçük Sanayi Sitesi'nden çıkan Y.T. idaresindeki 34 CKU 899 plakalı otomobil ile M.E. yönetimindeki 41 P 5547 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.
Minibüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada 3 işçi yaralandı.
Ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:01 - Kaynak: AA
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