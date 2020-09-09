Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi Gümrük Kavşağı mevkisinde, Küçük Sanayi Sitesi'nden çıkan Y.T. idaresindeki 34 CKU 899 plakalı otomobil ile M.E. yönetimindeki 41 P 5547 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 işçi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı