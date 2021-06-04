Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde İstanbul yönüne giden Hakan T. yönetimindeki 34 LC 0955 plakalı otomobil, Feniş kavşağında aynı istikamette seyreden S.Ç. idaresindeki 34 JH 2765 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika