Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda M.G. yönetimindeki 77 BE 205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.G'nin kullandığı 34 G 87514 plakalı tır çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki S.G. ve H.G. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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