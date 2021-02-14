Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobile ve bir iş yerinin vitrinine çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.
Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde tramvay yolunda Nevin Ö. yönetimindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 41 SS 876 plakalı otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptı.
Kazada sürücünün otomobilde bulunan eşi Necmi Ö, hafif şekilde yaralandı.
Necmi Ö, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobil, iş yerinin vitrinine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika