Kocaeli'de otomobil, iş yerinin vitrinine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde tramvay yolunda Nevin Ö. yönetimindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 41 SS 876 plakalı otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobile ve bir iş yerinin vitrinine çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

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