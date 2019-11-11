Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin Karayolları'na ait kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin Karayolları'na ait kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, İzmit ilçesi Yeni Kandıra yolu Yahyakaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 41 EK 741 plakalı otomobil, Karayolları'na ait H.A. yönetimindeki 16 L 7406 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.B. araç içerisinde sıkışırken, H.A. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan A.B. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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