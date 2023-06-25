Kocaeli'de Otomobil Kaza Yaptı: 1'i Ağır 5 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Otomobil Kaza Yaptı: 1'i Ağır 5 Yaralı

25.06.2023 19:50

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 8 çocuğun bindiği otomobil, toprak yığınına çarpıp takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 18 yaşından küçük 8 çocuğun bindiği otomobilin kaza yapması neticesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Mersincik Mahallesi Semih Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaşı 18'ten küçük 8 kişi 16 ZV 362 plakalı Fiat marka otomobille gezmeye çıktı. G.B. idaresindeki otomobil sokak üzerinde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, takla atarak durabildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Araç içerisinde bulunan 8 kişiden sürücü G.B., Ö.D., N. isimli 3 erkek ile İ.A. ve T.K. isimli 2 kız yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AİLELERİ KAHROLDU

Soyadı öğrenilemeyen yabancı uyruklu N.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralıların aileleri de adrese gelerek gözyaşları döktü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Otomobil Kaza Yaptı: 1'i Ağır 5 Yaralı - Son Dakika
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