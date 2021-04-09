Kocaeli'de otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımı aksattı - Son Dakika

Otomobil parçalarının olay yerine gelen firma yetkilileri tarafından toplandığı yolda, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametine giden 34 EG 544 plakalı kamyonun şoförü Fatih Y, önünde arıza yaptığı için duran tıra çarpmamak için frene bastı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.

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