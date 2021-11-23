Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı, 1 çocuk yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.
D-130 kara yolunda Gölcük istikametinde seyreden S.Ş. (29) idaresindeki 77 AAV 495 plakalı otomobil, Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinde, aynı yönde giden O.K. (21) yönetimindeki 41 ABE 014 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 yaşındaki E.Ş. yaralandı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. ???????
Kaynak: AA
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