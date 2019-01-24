Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobil ve Plaka Hırsızlığı

Kocaeli'de Otomobil ve Plaka Hırsızlığı

46 dakika önce

Kocaeli'de, otomobil ve plaka hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de Otomobil ve Plaka Hırsızlığı, System.String[]
Kocaeli'de, otomobil ve plaka hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Körfez ilçesinde N.Ö'ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit edilen Y.G'yi (24) İzmit'te düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şüpheli, çalıntı aracı satması için Çayırova'daki arkadaşı B.D'ye (23) verdiğini anlattı.

Y.D'nin ifadeleri üzerine Çayırova'daki bir garaja düzenlenen baskında B.D. gözaltına alındı. Garajda yapılan aramada çalıntı araç ile başka bir araçtan çalınan plaka ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, Y.G'nin 22, B.D'nin de 15 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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