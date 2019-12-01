Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne seyreden Hasan Dal yönetimindeki 34 HB 9940 plakalı otomobil, Yumrukaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Sürücü Dal kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Mehmet Sadık Doğan ve Muhyettin Suluvan ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 08:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]