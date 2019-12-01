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Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne seyreden Hasan Dal yönetimindeki 34 HB 9940 plakalı otomobil, Yumrukaya mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Sürücü Dal kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Mehmet Sadık Doğan ve Muhyettin Suluvan ise yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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