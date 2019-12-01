Kocaeli'de otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Dal kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Mehmet Sadık Doğan ve Muhyettin Suluvan ise yaralandı.

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