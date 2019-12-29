Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden E.Y'nin kullandığı 59 FJ 158 plakalı otomobil, Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki su kanalına girdi.

Kazada, otomobilde bulunan G.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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