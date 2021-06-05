Son dakika haberleri! Otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çocuk, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin alkışlarıyla otomobilden çıkarıldı.

Olay yerine gelen ekipler, Emirhan'ı araçtan çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Bunun üzerine baba Dengiz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

O sırada çocuğun anahtarın kumandasına dokunmasıyla kapılar otomatik kilitlendi.

Anahtarı kontağa takan Erhan Dengiz, daha sonra araçtan indi.

Köşklüçeşme Mahallesi 509 Sokak'ta baba Erhan Dengiz ve 1,5 yaşındaki Emirhan, akraba ziyaretine gitmek için araca bindi.

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