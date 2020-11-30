Kocaeli'de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Barış Mahallesi Küçük Sanayi kavşağı yol ayrımı mevkisinde Yusuf A. yönetimindeki 34 CYP 229 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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