Otomobilden 200 bin lira çalan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce Çayırova ilçesinde bir otomobilden 200 bin lira çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin Ş.M, L.K. ve Ş.M. olduğunu tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan L.K'yi 7 Kasım, diğer şüphelileri ise 13 Kasım'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.