Kocaeli'de otomobilden hırsızlığa tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilden elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkındaki bir otomobilden, dizüstü bilgisayar ile tablet çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli B.V'yi (43) Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.

İfadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, çaldığı eşyaları polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, elektronik eşyalar yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.