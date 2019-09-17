Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobilden hırsızlık iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de otomobilden hırsızlık iddiası

34 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilden elektronik eşya çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de otomobilden hırsızlık iddiası, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir otomobilden elektronik eşya çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin otoparkındaki bir otomobilden, dizüstü bilgisayar ile tablet çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli B.V'yi (43) Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına aldı.

İfadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, çaldığı eşyaları polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, benzer suçlardan 8 kaydının olduğu öğrenildi.

Bu arada, elektronik eşyalar yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye için AİHM'e gidiyor
Merkez'in faiz indirimi sonrası bankalar yarışa girdi! İşte banka banka kredi faiz oranları PKK ile ÖSO arasında çatışma: Sızma girişimi püskürtüldü Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otomobilden hırsızlık iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]