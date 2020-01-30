Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

17 dakika önce

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilin akaryakıt deposunda 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı, System.String[]

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan otomobilin akaryakıt deposunda 18 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, plakasını belirledikleri otomobili otoyolun İzmit geçişi Gültepe mevkisinde durdurdu.

Araçta dedektör köpeği "Millow" kullanılarak yapılan aramada akaryakıt deposuna gizlenmiş 18 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. ile S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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