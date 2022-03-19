Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

19.03.2022 13:41
Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gaziler Viyadüğü'nde Ali Fuat Y. idaresindeki 34 GH 6322 otomobil, sürücünün direksiyonu kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada M.U. ve N.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anadolu Otoyolu, Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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