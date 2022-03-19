Kocaeli'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gaziler Viyadüğü'nde Ali Fuat Y. idaresindeki 34 GH 6322 otomobil, sürücünün direksiyonu kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada M.U. ve N.U. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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